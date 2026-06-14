ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグア（TdA）の最高幹部が米軍の軍事作戦により死亡した。AFP通信によると、トランプ米大統領は12日に自身のトゥルース・ソーシャルアカウントを通じ「米南方軍司令部が迅速で致命的な軍事攻撃を通じ地球上で最も残酷なテロ組織のひとつであるトレン・デ・アラグアのニーニョ・ゲレロを成功裏に射殺した」と明らかにした。トランプ大統領は米軍の精密打撃により建物が爆発する航空写真もともに