米国がサッカー北中米ワールドカップ出場を控えたイラン代表チーム関係者4人にだけ入国ビザを承認した。英BBCは14日、「米国入国ビザ承認が拒絶されたイラン選手団関係者15人中10人がキャンプ地のメキシコ到着後に改めてビザ申請書を作成した。このうちイランサッカー協会国際部の人材2人と戦力分析員1人など4人だけ入国が承認された」と報道した。イランサッカー協会会長を含め新規ビザ申請書を提出した6人は全員拒否され、メディ