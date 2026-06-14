タレントのはるな愛（53）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。美容室で遭遇したというタレントのアレン様との2ショットを公開した。【写真】「会うのは初」“メンテナンス途中”のアレン様＆はるな愛の2ショットはるなは「渋谷の今大人気のイケている美容室 #lapis で偶然に一緒のサロンだったアレンちゃん」とつづり、髪の根元にラップフィルムを付けた、ヘアーメンテナンス途中のアレン様との驚きの2ショットを披露