ハイチ―スコットランド前半、先制ゴールを決めるスコットランドのマギン（右端）＝ボストン（AP＝共同）スコットランドが競り勝った。前半28分に右クロスからのこぼれ球をマギンが左足で狙い、相手に当たって先制。得点力のあるマクトミネーがゴールに迫れず好機は少なかったが、DF陣が体を張って無失点で切り抜けた。ハイチは右のデードソン、左のプロビダンスが仕掛け、ピエロに惜しいヘディングシュートがあったが、連係不