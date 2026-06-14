5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人（26）が12日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「吉田仁人の歴史！ダンス少年はなぜ『吉田』になってしまったのか！」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまなエピソードを明かした。【動画】メンバーの4人を前に自身の名前の由来について語った吉田仁人吉田は自身の名前の由来について、仁人の「仁」は「思いやり」を表し、「思いやりのあ