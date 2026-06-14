日本バレーボール協会は14日、日本時間14日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第1週中国大会のスロベニア戦に向け、出場メンバーの変更を発表した。中国戦でリザーブだった大塚達宣（25）が再登録され、西本圭吾（27）がリザーブに回った。【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月4日開幕 ！ 女子は開幕無傷の4連勝、男子は10日にウクライナと激突第3週は日本“大阪”開催本大会は、29人のエントリー選手のな