きょう（14日）、玉野市東野崎の県道で軽乗用車と自転車が衝突する事故がありました。自転車に乗っていた男性が意識不明の重体の模様です。 【現場の地図を見る】 警察によりますと、きょう午前11時過ぎ、玉野市東野崎の片側一車線の県道で、軽乗用車と自転車が衝突しました。この事故で自転車に乗っていた男性が意識不明の状態で病院に搬送され、軽乗用車を運転していた男（21）が、過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されました。