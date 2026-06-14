サッカー日本代表の堂安律選手は6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。代表選手とのピッチ上でのオフショットを公開しました。【写真】堂安律、W杯初戦直前オフショット「頑張れ堂安！！」堂安選手は「明日からワールドカップが始まります」と、1枚の写真を投稿。日本時間の15日午前5時に開催のサッカーワールドカップ2026の日本代表初戦となるオランダ戦を前日に控え、ピッチ上で元日本代表キャプテン・吉田麻也選手や長友佑都選