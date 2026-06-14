物価高、年金不安、長生きリスク―老後のお金不安は尽きない。「これからは“働いて稼ぐ”“年金を増やす”“財産を殖やす”を組み合わせて備えることが大切です」と話すのは、ファイナンシャルプランナーの首藤由之さん。人生100年時代を乗り切るためのお金戦略を聞いた。【イラスト】働く・年金・投資「三位一体」で考える老後のお金対策賃金、年金、投資の3つのお金を合わせて考える「これまでの老後資金の考え方は、リタイア後