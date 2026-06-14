女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（63）と「唯一物凄く趣味が合う」ことを明かした。山口は唐沢と自身について「全てが真逆」と言い切った。それでも「唯一夫と物凄く趣味が合うと言ったら、スペインのバル飯？」と言及し、「あれに対する愛っていうものが、たぶん夫と私は一番濃いっていうことで共通できてる」と続けた。山口はかつては唐沢と