◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハムー中日(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)前日の試合でもサヨナラ勝利し、9連勝と勢いに乗る日本ハム。中日との3戦目でも、初回に幸先よく先制しました。対した中日の先発は涌井秀章投手。先頭の水谷瞬選手がショートへの内野安打で出塁すると、打撃好調の水野達稀選手がしっかりと送りバントを決めます。続くレイエス選手はゴロに倒れるも、2アウト3塁の好機をつかみ、打席に向かったのは野村選