大相撲二所ノ関部屋が１４日、公式Ｘを更新。パリ公演で現地を観光する小結高安と横綱大の里の２ショットを投稿した。Ｘでは凱旋門をバックに撮影された写真を添え、「ボンジュール！ごっちゃんです！と高安から送られてきました」と記述。高安もリポストし、「楽しそうな笑顔にほっこり」「凱旋門が小さく見えますｗ」「兄と弟のよう」「とてもいいお写真」などと反響を集めた。大相撲パリ公演はアコー・アリーナで３１年ぶ