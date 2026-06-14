きょうは上空の寒気が抜けるため、北日本中心に広く晴れ間がある見込みきょうは上空の寒気が抜けるため、北日本を中心に広く晴れ間があるでしょう。午後のにわか雨は、山沿いの一部となりそうです。沖縄や奄美は梅雨前線の影響で、激しい雷雨となる予想です。前線に近い太平洋側も天気の崩れる所がありそうです。きょう（14日）北日本を中心に広く晴れ間がある見込み北日本や東日本は、気温が平年より高く、真夏並みの暑さになる所