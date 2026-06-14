結婚式は人生の大切な節目ですが、その準備には多くの時間とお金がかかります。 だからこそ、出席予定だった友人から直前に欠席の連絡が入り、その後もご祝儀が届かないとなれば、複雑な気持ちになるのも無理はありません。「料理代や引出物代はもう発生しているはずなのに……」「こちらからお願いしてもいいの？」と悩む人もいるでしょう。 本記事では、結婚式直前の欠席に関するご祝儀マナーや、新郎新婦が