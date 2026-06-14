シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が現地時間13日、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。第2打席では適時打を放ったが、4回裏の守備で途中交代。右膝の違和感と球団から発表された。カブスは初回、先頭打者ピート・クローアームストロングが先発右腕マクドナルドの試合開始第1球を振り抜き、左中間スタンドへ12号先制ソロ。一死三塁で第1打席を迎えた鈴木はストレートの四球で繋いだが、5番イアン・ハップが