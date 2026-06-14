【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの中島颯太が6月12日、2nd写真集「THE SELF」を刊行。14日、都内にて刊行記念イベントを開催し、現在行われているサッカー・ワールドカップ（W杯）について語った。【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ◆中島颯太、先輩の自宅でオランダ戦を鑑賞予定サッカー経験者として知られる中島は「今日の朝も観たりとかしてました」と、W杯も楽しんで鑑賞し