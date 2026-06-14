【モデルプレス＝2026/06/14】女優の比嘉愛未が6月14日、都内で行われたエッセイ集『またね。』（講談社）の発売記念会見に出席。本作を発売する心境や、執筆に至った経緯を明かした。【写真】40歳朝ドラ女優のナチュラルな姿◆比嘉愛未、初エッセイ発売に感無量本書は、「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、25篇の多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった比嘉の本音が綴られている。エッセイのほか、