６月１４日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝８頭立て）は、坂井瑠星騎手が乗った単勝４番人気のインカルナータ（牡、栗東・西園翔太厩舎、父エフフォーリア）がスタートからハナを取りに行くと、直線でもそのままリードを保ち完勝した。１馬身差の２着に７番人気のオスカーレイア（幸英明騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に２番人気のオンユアマークス（武豊騎手）が続いた。１番人気の２０２４年セレクトセール当