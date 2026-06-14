５２年ぶりにＷ杯出場を果たしたコンゴ代表が、初戦の前から「Ｗ杯優勝」と話題になっている。１１日に米テキサス州ヒューストンの空港に降り立ったコンゴ代表は、右肩から胸元にかけて大胆にヒョウ柄があしらわれた黒のスーツを身にまとっていた。手にはおそろいのヒョウ柄のクッションバッグ。チームの愛称「レオパーズ（ヒョウ）」を取り入れた個性的なファッションで強烈なインパクトを残した。ＳＮＳでは国内外問わず大