◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１４日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島・大盛穂外野手が４号ソロを放った。初回１死、楽天・藤井の変化球を右翼ポール際へ運んだ。５月２６日・ロッテ戦（マツダ）以来の一発で先制点を挙げた。