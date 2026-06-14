◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１４日・みずほペイペイ）現在交流戦首位に立つソフトバンクは、庄子雄大内野手が「７番・二塁」で４試合ぶりにスタメンに復帰した。１３日のヤクルト戦で２打席連発を放った野村勇内野手は、引き続き「２番・遊撃」で出場。西武、日本ハムの結果次第で２年連続１０度目の優勝が決まる可能性もある。先発のマウンドには、プロ初勝利を目指してアレクサンダー・アル