◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦●王者アントニオ・バルガス（６回ＫＯ）ジェシー“バム”ロドリゲス〇（１３日＝日本時間１４日、米アリゾナ州グレンデール、デザート・ダイヤモンド・アリーナ）前ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が、ＷＢＡ世界同級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝