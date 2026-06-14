新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）夜６時より韓国・インスパイアアリーナにて開催される、韓国国内最高の権威と35年の歴史を誇るK-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』を日韓同時・独占無料生中継することを決定した。 『SEOUL MUSIC AWARDS』は、１年間で輝かしい成果を上げた歌手を選出し、大賞・本賞・新人賞などを授与するK-POPを代表する一大イベント。アルバム販売数、審査員評価、そし