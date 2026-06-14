14日朝、山形市の山林でクマの目撃情報が2件相次ぎました。14日午前6時ごろ、山形市山寺の山林でクマ1頭が目撃されました。現場は馬形児童公園から東におよそ400メートルの地点です。また、14日午前7時ごろ、山形市上東山の山林でクマ1頭が目撃されました。現場は平石水公民館から東におよそ1.2キロの地点です。市が近くの住民らに注意を呼びかけています。