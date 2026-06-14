FANTASTICSの中島颯太（26）が14日、都内でセカンド写真集「THESELF」（幻冬舎）の刊行記念イベントを行った。イングランドでの撮影では「凄くモテまして。ナンパが凄くてですね。普通にご飯食べてたら、“ハンサム！写真撮ってください”って言われて」とモテモテっぷりを明かし「行く前はちょっと怖いなと思ってましたが…めっちゃモテました」とはにかんだ。「すれちがった子にTikTokやってますかって言われたりとか」