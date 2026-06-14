14日の東京競馬5Rで2歳新馬戦（芝1600メートル）が行われ、2番人気ベルウッドディープ（牡＝室井、父エフフォーリア）が2馬身半差の快勝。好位からメンバー中最速の上がり3F33秒9を繰り出した。新種牡馬エフフォーリアの産駒は新馬戦開幕の先週に続く勝利となった。三浦は「調教からセンスを感じていた。前半リラックスできて、間を割ってからの脚はいいものがある」と高評価。これが新馬戦初Vとなった室井師は「普段から柔