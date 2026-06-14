「カーリング・日本選手権」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子決勝が行われた。前回大会と同カードとなり、３月の世界選手権代表のＳＣ軽井沢クが、ロコ・ソラーレを６−５の逆転で下し、２連覇を果たした。６−５とリードして迎えた最終１０エンド。最終投を残して、ハウス（円）中心には相手の石が２つ並ぶ展開。ミスショットなら延長エンド突入の可能性もある中。フォース柳沢李空が冷静に全ての石をはじき出してリードを