発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」と、学芸大学のクラフトアイスクリームショップ「MAISON FARMER（メゾン ファーマー）」による期間限定POP UPが開催されます。新発売の冷感クレンジング「FAS ザ クリア クレンジングジェル クール」の魅力を、“食べる清涼体験”として表現した注目イベントです。暑さが気になる季節にぴったりな、ひんやり心地よいコラボレーションを楽しんで