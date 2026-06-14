「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）毎年恒例のひとり伊勢旅行、今年も行ってきました！宿でのお楽しみといえば、お食事や温泉。そして夜はコンビニで地元のお菓子を買い込んで、心ゆくまでいただくこともその一つです。写真のプリンソフトは、プリンの上にミルクソフトクリームがたっぷりのっていて、コーンがふた代わり。買う時は「大きくて食べ切れるかな？」と思ったのですが、濃厚なのに軽やか、甘さもちょうどよくて