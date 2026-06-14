神奈川・綾瀬市で、交通トラブルから相手の車に乗っていた男性に暴行した疑いで、在日アメリカ海軍所属の男が現行犯逮捕されました。在日アメリカ海軍厚木基地所属のジュリウス・リー容疑者（24）は13日夜、綾瀬市深谷で35歳の男性の首をつかんで車のボンネットに押しつけ、男性の顔を殴った疑いが持たれています。リー容疑者が運転する車が、男性の車を追い越したことでトラブルとなり、赤信号で止まった際に、2人とも車から降り