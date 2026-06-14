FANTASTICS中島颯太（26）が14日、都内で2冊目の写真集「THE SELF」（幻冬舎）刊行記念イベントを開催した。幻冬舎とLDHによる、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの第4弾。人生で初めてヨーロッパに足を踏み入れ、イングランドで撮影を行った。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が開幕。中島は大のサッカー好きで「見てます。今日の朝も見ました」。15日早朝に行われる日本対オランダの試合は「GENERAT