“絶対に”車内で食べないで欲しい「NGフード」とは！長距離のドライブや渋滞中の気分転換として、クルマの中で手軽な飲食を楽しむケースはよくあること。パーキングエリアで購入したお菓子や、ドライブスルーで手に入れた軽食を頬張るのは移動中の楽しみでもあります。【画像】「冗談じゃない！」 これが車内で「絶対に食べてほしくない」NGフードです！（10枚）しかし、密室であり常に揺れを伴うクルマの車内での飲食は、