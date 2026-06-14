私はミドリです。サキ、リエカ、ユウコの3人は、学生時代からの仲良しメンバー。いまだに4人で仲良くしていて、一緒にランチなどを楽しむこともあります。しかし以前と比べると、気になることがひとつ。それは私が無視されがちということ。以前から私はどちらかと言うと聞き役ではありましたが、最近はとくに、私の話を聞いてもらえていない気がしますし、まるで透明人間にでもなってしまったかのような気分です。私の考えすぎでし