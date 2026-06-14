2022年4月にデビューしたガールズケイリン選手・河内桜雪さん（23）は『ジャンクSPORTS』『ぽかぽか』など、メディア出演も多く、いまやガールズケイリンの広告塔ともいえる存在だ。2025年9月には弥彦F2ガールズというレースで念願の初優勝をつかんだ。 【写真】太ももにくっきりと日焼けあとが河内選手の高校時代 だが華やかな表舞台の裏には、過酷な養成所生活や壮絶なケガとの闘いがある。河