広島市中区の路上で、タクシーの運賃を払わずに逃げようと、運転手に暴行を加えた強盗未遂の疑いで５８歳の男が逮捕されました。 住居不詳、自称会社員の男（５８）は１３日午後９時すぎ、広島市中区西白島町で、乗車中のタクシーの運賃２千円の支払いを免れようと男性運転手（７４）の首を絞めた疑いが持たれています。 警察によりますと男からは呼気１リットルあたり０．３５ミリグラムのアルコールが検出