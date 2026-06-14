１３日夜、広島県廿日市市の県道で車道にいた女性がトラックにはねられ死亡しました。 １３日午後９時２０分ごろ、廿日市市友田の県道で、トラックが車道にいた廿日市市に住む女性（４２）をはねる事故がありました。 女性は頭から血を流し、廿日市市内の病院に搬送されましたが、約２時間後に死亡が確認されました。 運転手にけがはありませんでした。 現場は信号や横断歩道のない道路で、警察は女性が車道にいた理由や事