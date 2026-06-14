＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、9年ぶり2勝目を狙う永井花奈が3つ伸ばし、トータル17アンダー・単独首位に浮上している。【写真】体やわらかい！14歳のぶっ飛びスイング1打差2位に桑木志帆。3打差3位に14歳のソア・キム（韓国）、4打差4位には鶴岡果恋、5打差5位には昨年覇者の〓橋彩華が