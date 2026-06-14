◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス（日本時間14日、レート・フィールド）ドジャースの大谷翔平選手がホワイトソックス戦に1番DHで出場。先頭打者ホームランや3四球で4出塁の活躍をみせました。左膝の炎症から復帰戦となり、現在のコンディションについてコメントしました。12日の試合では、「左膝の炎症」により途中交代。前日は欠場しました。2試合ぶりの出場となった大谷選手は、初回から先頭打者ホームランを放ち、先発の山