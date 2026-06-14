俳優の吉瀬美智子（51）が、13日[尚矢1.1]までに自身のインスタグラムを更新。自宅ショットを公開し、「わぁー！まるでホテルみたい」「オシャレ」などと反響を呼んでいる。【写真】「わぁー！まるでホテルみたい」「オシャレだなぁ」吉瀬美智子の自宅キッチン＆バスルーム11日の投稿で吉瀬は、「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ」と報告。新調したインテリアアイテムを紹介するととも