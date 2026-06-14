東京・渋谷で深刻化するゴミ問題。ポイ捨てをすると2000円を徴収する新しい制度が6月から始まりましたが、罰則を受ける人たちが続出しています。巡回員による取り締まりに密着。中には大胆にビール缶を投げ捨てる人も。渋谷はキレイになるのでしょうか？■長年被害に悩まされてきた飲食店5月30日、新制度開始前の渋谷。至る所に、放置された空き缶やカップ麺などのゴミが並んでいます。ある飲食店は長年、ポイ捨ての被害に悩まされ