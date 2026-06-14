トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、80歳の誕生日を迎えた。米史上最高齢で昨年1月に大統領に就任したトランプ氏は最近、職務中の居眠り疑惑や健康不安説が取りざたされており、懸念払拭に躍起となっている。80歳で大統領職を遂行するのはバイデン前大統領に続き2人目となる。米メディアによると、足のむくみや手の甲にあざが見つかり、あざを隠すためにファンデーションを塗ってい