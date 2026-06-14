【サンアントニオ（米テキサス州）共同】米プロバスケットボールの王者を決めるNBA決勝（7回戦制）は13日、テキサス州サンアントニオで第5戦が行われ、東カンファレンス覇者のニックスが西カンファレンスを制したスパーズを94―90で下し、1972〜73年シーズン以来、53季ぶり3度目の優勝を決めた。ニックスは第3クオーター終了で65―72とリードを許したが、第4クオーターに29点を奪って逆転した。エースのブランソンが45得点の活