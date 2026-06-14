FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表・森保一監督が日本時間14日、グループステージ初戦のオランダ戦前日会見に出席。キャプテン・遠藤航選手の離脱を自ら本人に伝えたと明かし、「申し訳ない思いでいっぱい」と話しました。会見で遠藤選手とのやり取りを明かした森保監督。「『ひどいことを選手に伝えているな』と思っていた。航自身の心境や心中は分からないが、態度としては非常に冷静に話を聞いてくれて、その