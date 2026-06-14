メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」が在庫処分に失敗すれば最大５００万ドル（約７億９４６２万円）もの損失を被る可能性があるという。米メディア「ページ・シックス」が１３日、報じた。メーガン妃は、来年夏の終わりまでに、アズ・エヴァーで販売しているジャムや紅茶、花のスプリンクル（食用トッピング）などを売り切らなければならない状況に直面しているという。それ以降は賞味期限などの問題で販売