ドジャースのトミー・エドマン内野手（３１）が１６日（日本時間１７日）の本拠地レイズ戦で復帰することが明らかになった。地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャーズ番として知られるジャック・ハリス記者が１３日（同１４日）、自身のＸに「トミー・エドマンは来週火曜日の復帰が見込まれています。今週末にＯＫＣ（オクラホマシティ・コメッツ）でのリハビリ課題を完了する予定です」と投稿した。エドマンは昨年１１月