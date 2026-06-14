【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年公開の大ヒットアニメ映画「劇場版 うたの プリンスさまっ TABOO NIGHT XXXX」にて美風 藍 役をはじめ、声優・俳優・舞台など様々なフィールドで活躍している蒼井翔太。約3年ぶり・4枚目のフルアルバム「LIMITLESS」からリード曲「Facing My Shadow」の楽曲配信とMVの公開がスタート！ミュージックビデオでは蒼井を取り囲むように仮面を付けたバンドメンバーが楽器を奏でていく演出が繰