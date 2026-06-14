【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開した。【写真】19歳K-POP美女「体の半分以上が脚」ウエスト＆美脚全開ショット◆ウンチェ、美ウエスト＆美脚際立つ衣装姿披露6月11日に放送された韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」にて、LE SSERAFIM、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツア