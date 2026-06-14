【モデルプレス＝2026/06/14】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。過去の写真を公開した。【写真】“162cm38kg”美女インフルエンサー「今と雰囲気が違う」16歳女子高生時代の制服自撮り◆ゆりにゃ、16歳JK時代の写真披露ゆりにゃは「この頃のゆりにゃを知っている子はどのくらいいるの？」とファンに問いかけるとともに、過去の写真を投稿。目の上で切り揃えられた前髪にスト