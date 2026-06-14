６月１４日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１４頭立て）は、大野拓弥騎手が騎乗したユイノエスポワール（牡、美浦・竹内正洋厩舎、父ディスクリートキャット）が勝利した。勝ちタイムは１分２４秒６（稍重）。速いスタートを決めたが道中は６番手を追走。直線で外に出されるとグイグイと伸び、粘るスターフラッシュを差し切った。上がり３ハロンは２位に０秒７つける最速の３６秒５をマーク。豪快な勝ちっぷり