◆第６２回関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート２１００メートル）＝６月１４日、枠順確定３歳ダート女王決定戦に出走する１４頭の枠順が確定した。ＪＲＡ勢では、昨年の全日本２歳優駿で２着のタマモフリージア（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は５枠８番に決定した。田口貫太騎手は２０２４年にアンデスビエントで自身の重賞初勝利を飾っており、２年ぶりＶを目指す